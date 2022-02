“Sono viva per miracolo”: Federica Panicucci lo ha scritto in una storia su Instagram dopo che a Milano la sua auto è stata colpita da una tegola a causa delle forti raffiche di vento. “Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno”, ha aggiunto come commento alle foto della vettura. “Per fortuna il vetro a resistito”. Nel capoluogo lombardo il vento è stato molto intenso: le raffiche sono arrivate fino a 90 km/h. Un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale si è staccato e sono cadute alcune tegole di copertura del Castello Sforzesco. Divelto inoltre il tetto di un asilo nido a Segrate: in via Prima Strada 29 vigili del fuoco hanno evacuato l’edifico.

Il Comune del capoluogo lombardo raccomanda di “evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili. I condomini privati sono chiamati ad informare i propri condomini per evitare cadute di materiali dai balconi”. Due persone a Rho sono rimaste ferite per la caduta di un albero. Un operaio invece è stato trasporto in ospedale in codice rosso: è caduto da un ponteggio.