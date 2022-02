Dopo la pausa per lasciare spazio al Festival di Sanremo, ieri 7 febbraio è tornato su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Passa il tempo e la soap con Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge protagonisti continua ad intrattenere i fan del reality. In un confronto con la moglie, l’attore di CentoVetrine, infastidito, le ha detto: “Delia, io accetto le tue decisioni, però l’unica cosa che ti dico è abbi rispetto per quello per cui abbiamo combattuto. Tu sei libera di fare quello che vuoi ma sappi che tutto quello che fai prende una valenza esponenziale anche nel rispetto della nostra famiglia”. Allora Alfonso Signorini non ci ha visto più: “Scusa ma hai fatto più tu di Delia, Alex. Delia sentiti libera di fare quello che vuoi”. Applausi in studio.

“Quando ci libereremo di te?”, ha poi aggiunto il conduttore. Lo stesso che a fine puntata ha lanciato una proposta a Belli: “Vuoi rientrare nella Casa? Puoi iniziare la quarantena oggi e torni in Casa per un paio di settimane così capisci finalmente chi vuoi: Delia, Soleil, tutti e due”. “Ma sì, tutti, tutti. Diamo un epilogo a questa storia”, ha replicato Alex Belli accettando la richiesta.