Il 5 febbraio scorso Cristiano Ronaldo ha spento 37 candeline. Così la fidanzata, Georgina Rodriguez, ha voluto fargli un ‘regalino’ da 180.000 euro. Come documentato da lei stessa sui social, il calciatore portoghese si è trovato in giardino una Cadillac Escalade a otto posti che andrà ad aggiungersi al loro già preziosissimo parco macchine. “Ti amiamo infinitamente. Miglior padre e miglior compagno di vita che Dio ha potuto assegnarci. Combattente e meritevole di tutte le cose belle che ti accadono. Sei perfezione e ispirazione”, è stato il messaggio scritto a corredo del filmato che conta più di 4.5 milioni di like. Poi, insieme agli amici più stretti, hanno festeggiato durante una cena terminata con tre torte vicine, che insieme compongono la scritta CR7. Affiatati e più innamorati che mai, adesso Ronaldo e Georgina attendono solo la nascita dei gemellini, prevista in primavera.