Con un video pubblicato da entrambi su Instagram, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno rivelato il sesso dei bimbi in arrivo. Protagonisti del filmato postato ieri 16 dicembre sono i loro figli, a cui sono stati consegnati due palloncini a sorpresa: uno ai maschietti, l’altro alle femminucce. Quando li hanno fatti scoppiare, coriandoli rosa e azzurri hanno invaso il salotto di casa. “Un bimbo e una bimba“, hanno gridato i bimbi sorridenti.

Dunque la famiglia si allarga: dopo il primogenito Cristiano Ronaldo Junior (nato nel 2010), e i gemelli Eva e Mateo (2017) avuti dal calciatore portoghese con il procedimento della maternità surrogata, quelli in arrivo sono il secondo e il terzo figlio nato dalla relazione con l’attuale compagna Georgina, che lo ha già reso padre di Alana Martina (2017). La nascita dei due gemelli è prevista per la prossima primavera: “Dove incomincia la vita e l’amore non finisce mai“, recita la didascalia a corredo del tenero filmato che ha già conquistato il web.