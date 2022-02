Come si fa a partecipare all’Eurovision Song Contest per l’Italia senza aver vinto in Festival di Sanremo? Si può provare a partecipare a Una Voce per San Marino. Ora, uno magari lo dice per scherzo (vedi La Rappresentante di Lista). Poi c’è chi lo fa sul serio: Achille Lauro. La notizia arriva dalla conferenza stampa del concorso canoro del piccolo stato che si è tenuta a Milano. Non è il solo cantante italiano in gara. Ecco la lista. Cristina Ramos (Spagna), Francesco Monte, Alessandro Coli e DJ Burak Yeter (Olanda), Valerio Scanu, Blind, Ivana Spagna, Matteo Faustini, Tony Cicco & Deshedus e Alberto Fortis, Fabry & Labiuse Feat Miodio (Repubblica di San Marino), Achille Lauro. Ora, la domanda viene facile. Mettiamo il caso che Achille Lauro vinca il contest e vada ad Eurovision (maggio, Torino). Mettiamo che riesca pure a superare Mahmood e Blanco in gara per l’Italia come vincitori del Festival? Susciterà simpatia?