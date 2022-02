I funerali del piccolo Rayan, il bimbo caduto in un pozzo in Marocco lo scorso 1 febbraio e il cui corpo senza vita è stato estratto sabato sera, avranno luogo nella giornata di lunedì 7 febbraio. Lo ha riferito alla Afp Abderrahim Bouzza, deputato della provincia di Chefchaouen dove si trova il villaggio teatro della tragedia. Il bimbo, che aveva 5 anni, sarà seppellito, secondo il rito musulmano, nel cimitero di Ighrane, a 6 chilometri dal luogo dell’incidente.

Lunedì mattina gli abitanti del posto hanno ripulito la zona per accogliere l’attesa folla di partecipanti. Il caso ha creato infatti un’onda di commozione in tutto il mondo e il Marocco ha seguito con il fiato sospeso le lunghe dirette video che trasmettevano il lavoro dei soccorritori, durante le oltre cento ore passate da Rayan in fondo al pozzo. Dopo aver recuperato il suo corpo, l’ambulanza lo ha portato all’ospedale militare di Rabat, ma nulla è trapelato sul risultato dell’autopsia. Parallelamente ai preparativi per le esequie, le autorità hanno cominciato fin da domenica i lavori di riempimento del pozzo nel quale il piccolo è accidentalmente caduto, e anche dell’enorme cratere scavato da volontari e soccorritori nel tentativo di salvarlo.

Negli scorsi giorni migliaia di messaggi di cordoglio e di lutto sono arrivati da tutte le parti del mondo, da Papa Franesco, che ha ringraziato il popolo marocchino per aver fatto di tutto per salvare il piccolo Rayan, al presidente francese Emmanuel Macron allo sceicco Mohammed bin Rachid al-Maktoum di Dubai. “Ho sentito il mio omologo marocchino Nasser Bourita per manifestare la massima vicinanza del nostro Paese in merito alla tragica vicenda del piccolo Ryan”. È quanto ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sottolineando che “alla famiglia del piccolo Ryan vanno le più sentite condoglianze”. Il re del Marocco Mohammed VI aveva rivolto un messaggio di condoglianze alla famiglia del piccolo già la sera stessa della sua morte parlando telefonicamente con il padre di Ryan, Khalid Ourram, e con la madre Soumaya Kharchich.