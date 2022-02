“Sui giornali leggiamo sempre tante cose brutte vorrei oggi menzionare alcune cose belle. Nel Marocco tutto un popolo si è aggrappato per salvare Rayan, tutti erano lì lavorando per salvare un bambino. Ce l’hanno messa tutta, purtroppo non ce l’hanno fatta. Grazie a questo popolo per questa testimonianza”. A citare la vicenda del bambino caduto in un pozzo in Marocco, e della partecipazione di tanti alle operazioni di soccorso, nel tentativo di salvarlo, è stato Papa Francesco, a conclusione dell’Angelus in Piazza San Pietro