“cultura istituzionale”. Segnalazione sospetta per un giroconto da 1,1 mln. Nel 2021 incassa 570 mila euro dalla commissione reale saudita per AlUla

Le proteste Gli studenti contro Bianchi. “Ci convoca a giochi fatti” Il ministro promette incontri, ma è troppo tardi. Inascoltati. Dall’alternanza alla maturità, nessuno ha interpellato i ragazzi e quando lo fanno si limitano alle consulte: “Noi continuiamo a scendere in piazza” Di Alex Corlazzoli

Tutti gli ostacoli Il 2022 di Draghi. Pnrr, Ue, crisi industriali, Pil: sarà l’anno nero del premier? Inflazione e Covid hanno gelato la crescita, Berlino vuole il ritorno dei vincoli di bilancio, la Bce pensa a misure restrittive, la maggioranza è a pezzi: la partita si fa difficile Di Marco Palombi

Inflazione Energia&caro-prezzi, il ciclone che può travolgere le famiglie Che fare?. L’impennata delle bollette si abbatte su tutti i settori, ma i salari restano al palo Di Patrizia De Rubertis

Milano Quei veleni nei terreni affittati alle ditte “bio”. Il Comune alla sbarra Il caso. Metalli pesanti, zinco, piombo, arsenico, forse pure diossina e idrocarburi nelle aree del Parco Sud. Domani inizia il processo civile Di Gianni Barbacetto

Il reportage Bloody sunday: 50 anni dopo gli inglesi restano nemici Il futuro dell’Irlanda del Nord. La trappola Brexit. Per la strage del 1972 compiuta su un corteo inerme di nazionalisti cattolici non ha pagato nessun soldato di Sua Maestà. E il divorzio dall’Unione imposto da Londra è visto come una nuova ingiustizia Di Juliette Démas

Le grane Consip, Open, aziende fallite: tutti i guai giudiziari in famiglia Iniziamo dalle buone notizie per Matteo Renzi: viaggia verso l’archiviazione l’indagine per le presunte false fatturazioni intorno agli speech dell’ex premier ad Abu Dhabi. L’ha chiesta a dicembre il pm di Firenze Luca Turco ed ora il fascicolo è sul tavolo del Gip. Ma i guai giudiziari di Renzi e della sua vasta famiglia rimangono […] Di Vincenzo Iurillo

Sono Retroattive Scuola: nuove regole, poco tempo Più presenza, quarantene ridotte e caos da riconteggio Di RQuotidiano

Notizie discutibili La sai l’ultima? Follower in divisa, musi importanti, faccine equivoche, galline sovversive, governi illuminati, suocere infami e autiste cornute Di Tommaso Rodano

Neocolonialismo La contraddizione dell’Africa: ricca di risorse, senza sviluppo Élites e multinazionali in 50 anni hanno esportato 2 mila miliardi di dollari La somma supera gli aiuti internazionali, rubati addirittura prima di arrivare a destinazione Di Léonce Ndikumana e James K. Boyce

Il risparmio tradito Investimenti immobiliari. Occhio alle promesse Alcuni “corsi” possono nascondere delle truffe Vi sono truffe sistematiche a danno dei risparmiatori ben architettate, ma di cui nessuno parla. Capita soprattutto fuori dell’ambito finanziario, dove per altro la normativa vigente rende difficili i “bidoni” vecchio stile, quelli della serie “scappare con la cassa”. Mi sono arrivate segnalazioni di una strategia messa in atto da diversi personaggi, di regola non […] Di Beppe Scienza

Il papa in tv da Fazio Anche Bergoglio si confessa: Covid, migranti, haters (e altra guerre) La nostra è una “cultura dell’indifferenza”, di cui “siamo ammalati”: ieri sera Papa Francesco è stato intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa . Un colloquio che inizia con i due temi che evidentemente gli premono di più: guerre e immigrazione, per poi però allargare lo sguardo all’ambiente, alla cultura dell’odio, fino alla […] Di Fq

Pietre&Popolo Caserma Fanti, il partimonio “valorizzato” (solo per pochi) Il caso dell’edificio a Modena. Affare immobiliare. Solo un manipolo di ricchi signori riuscirà ad aggiudicarsi i trentadue appartamenti di lusso in cui sarà frazionato il monumento estense Di Tomaso Montanari