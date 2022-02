Ancora Arianna Fontana. Chi se non lei poteva regalare all’Italia il primo oro ai Giochi invernali di Pechino 2022. Per la regina dello short track è la decima medaglia olimpica: eguagliato il record di Stefania Belmondo, che fino ad oggi era l’atleta italiana con più medaglie alle Olimpiadi. Fontana nella sua gara, i 500 metri, è stata in una parola fenomenale: ha resettato tutto dopo la prima partenza e la caduta. Ritornata sulla linea di partenza, ha condotto la parte iniziale di gara in seconda posizione, per poi infilare il sorpasso decisivo con una pulizia invidiabile e involarsi verso il traguardo, chiudendo davanti all’olandese Suzanne Schulting e alla canadese Kim Boutin.

A 31 anni l’atleta di Sondrio entra definitivamente nell’élite dello sport italiano: ha vinto medaglie in 5 Olimpiadi consecutive (meglio di lei solo Armin Zöggeler con 6) e per quanto riguarda il numero dei podi ai Giochi ha raggiunto una leggenda come Stefania Belmondo a quota 10. Il primato assoluto appartiene allo schermidore Edoardo Mangiarotti a quota 13. Tutto è iniziato 16 anni fa, con quel bronzo vinto da una 15enne Arianna nella staffetta a Torino 2006. Poi una serie di successi, da Vancouver a Sochi fino a Pyeongchang, quando è arrivato anche il primo oro. Un successo bissato 4 anni più tardi, dimostrando ancora una volta di essere una campionessa dello short track.

L’oro vinto da Fontana è fondamentale anche per la storia dell’Italia ai Giochi di Pechino 2022. Finora erano arrivate 4 medaglie: 3 argenti e un bronzo. Mancava però l’acuto, quel primo gradino del podio che permette anche di scalare posizione nel medagliere. Ora il bottino azzurro sale a quota 5 medaglie, in attesa della sesta già certa per merito di Stefania Constantini e Amos Mosaner nel curling misto. Un Olimpiade che è iniziata nel migliore dei modi: 4 anni fa in Corea i podi complessivi erano stati 10 (con tre ori).

“Arianna sei nella storia! Mi hai commosso”, è il commento del presidente del Coni, Giovanni Malagò. “Che sofferenza! Ho vissuto questa finale totalmente in apnea, nella mia stanza, non potendo ancora essere lì, al tuo fianco, a palpitare e gioire con te – aggiunge il numero uno dello sport italiano -. Con questa decima medaglia hai raggiunto Stefania Belmondo al top delle atlete azzurre più medagliate nella storia dello sport italiano. E sai bene che non è ancora finita. Ti ringrazio per quello che hai fatto e per quello che farai. Il Coni sarà sempre al tuo fianco. Complimenti ad Anthony e alla Federazione per quanto hanno fatto in questi quattro anni di duro lavoro. Arianna, sei la più grande di tutti i tempi e possiamo dire che oggi ti meriti 10 e lode!”.