“Cosa ho fatto dopo l’annuncio della vittoria? Sono andato ad abbracciare o miei genitori dopo l’annuncio della vittoria e mio padre mi ha detto ‘li mortacci tua‘. Quando ero più piccolo li facevo dannare, adesso abbracciarli e vederli piangere è una cosa bellissima”. Lo ha detto Blanco, vincitore con Mahmood del Festival di Sanremo, in conferenza stampa. Mahmood ha aggiunto: “Non abbiamo ancora realizzato, avevamo preso tutto come un gioco fin dall’inizio e ora siamo arrivati qui che hanno detto i nostri nomi, e ci siamo guardati e non potevamo crederci. Domani realizzeremo meglio”.