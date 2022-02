È “Brividi” di Mahmood e Blanco il brano vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo, al secondo posto Elisa con “O forse sei tu”, terzo posto per Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”. Al termine della sua esibizione Blanco è sceso in platea per abbracciare tutta la famiglia e la fidanzata Giulia.

Blanco perché sei corso in mezzo alla platea?

Ho abbracciato i miei genitori perché quando ero piccolino li facevo dannare e vederli così emozionati è stata una grande soddisfazione! Glielo dovevo. Mio papà quando ha sentito Brividi per la prima volta mi ha detto ‘Prova ad andare a Sanremo. Poi ho ricevuto messaggi iper positivi da tutti i miei amici e diversi colleghi.

Cosa è piaciuto di questa canzone?

Blanco: Il testo di Brividi è tutto autobiografico. Il potere di scrivere una canzone è essere sinceri e raccontare quello che stai provando.

Mahmood: La paura di sentirsi sbagliati quando si dà qualcosa in cambio ce l’hanno tutti.

Qual è il vostro bilancio di questo Sanremo di successo?

Mahmood: Realizzeremo meglio quando torniamo a casa. Questa esperienza con Richi mi ha insegnato un sacco di cose, anche a come stare sul palco e essere un pelo più imprevedibile del solito. È stato proprio un training questa settimana di Sanremo.

Blanco: Alessandro mi ha regalato tanta tranquillità. Se fossi venuto da solo non sarei stato poi così tranquillo. Sono pure felice perché ho baciato Amadeus.

Com’è stato vivere la gara con gli altri Big?

Mahmood: Ci sono tanti artisti di cui noi siamo fan e che stimiamo immensamente. C’è stato un supporto pazzesco. Mi è piaciuto molto

b Io sono pazzo di Gianni Morandi, ha una energia pazzesca!

Cosa vi ha colpito di questa settimana caotica?

Mamhood: La gente che voleva cantare e che voleva mostrare l’affetto a noi due. È stata una cosa bellissima e stavano lì davanti dalle dieci del mattino fino a tardi.

Mahmood, cosa ti ha insegnato Blanco?

A uscire dagli schemi. Ha 18 anni, vive tutto in maniera libera. Io penso troppo, ho imparato a pensare un po’ meno.

E tu Blanco di Alessandro cosa hai imparato?

L’attenzione alle piccole cose e ai dettagli. Sono poi queste le cose che rendono un progetto importante.