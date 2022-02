Anche questo Festival di Sanremo è giunto al termine. A trionfare, sul gradino più alto del podio, Mahmood e Blanco con ‘Brividi‘. Li seguono Elisa (‘O forse sei tu’) e Gianni Morandi (‘Apri tutte le porte’). Il brano vincitore è stato composto (in parte) e prodotto da Michelangelo, che non è altro che il soprannome di Michele Zocca, salito sul palco dell’Ariston durante l’ultima esibizione della coppia, dopo l’annuncio della loro vittoria.

Classe 1994, Zocca fin da piccolo ha studiato musica (batteria, chitarra pianoforte e basso elettrico), per poi appassionarsi alla produzione e al mixing. Ciò che lo lega a Blanco è un rapporto non solo professionale (nella maggior parte delle sue canzoni Blanco tra l’altro lo cita) ma anche di amicizia. Il 24 marzo 2021 il giovane produttore è diventato papà di una bimba di nome Margherita, in quell’occasione Blanco aveva commentato il post di benvenuto alla piccola scrivendo: “Mettimi le ali Margherita”, con un cuore. Al momento Michelangelo è l’unico del trio ad aver pubblicato attraverso Instagram stories i festeggiamenti della vittoria della 72esima edizione della kermesse musicale.