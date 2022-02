Dal palco del Festival di Sanremo ai fornelli. Alessandro Cattelan torna a far parlare di se: dopo l’annuncio in diretta all’Ariston della conduzione dell’Eurovision di Torino con Mika e Laura Pausini, questa volta il conduttore fa notizia per i suoi pancake. Proprio così. Per chi non lo sapesse oggi, 5 febbraio, si celebra nel mondo il World Nutella Day, la festa della crema spalmabile alle nocciole più amata da grandi e piccini, e Cattelan ha colto l’occasione per preparare una ricetta succulenta. I pancake con Nutella, panna e mirtilli. Eccolo quindi all’opera in questo video tra impasto e spadellamenti vari: il risultato è un impiattamento super simpatico, con tanto di faccina. E i social si scatenano.