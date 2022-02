Un mese e mezzo di lavoro per realizzare quattro minuti di grande spettacolo. Tra i gioiellini di questo Sanremo 2022 da consegnare alle Teche Rai c’è senza dubbio il “Dialogo tra due innamorati”, messo in scena dalla co-conduttrice della quarta serata Maria Chiara Giannetta con Maurizio Lastrico durante la serata delle cover. «Sono fierissimo di quello che abbiamo fatto ieri sera», spiega a FQMagazine l’attore, che non rinuncia alla consueta discrezione ma ammette la soddisfazione per il gradimento di pubblico e critica. E risponde anche al gossip sulla presunta storia con la collega, con cui presto tornerà a recitare in Don Matteo 13.

Com’è nato il medley che abbiamo visto ieri?

È nato due anni fa, per una serie di commistioni. È un gioco che facevamo sul set già da tempo e che poi abbiamo riscritto un paio di volte. Quando a Maria Chiara è arrivata la chiamata per Sanremo, ed eravamo vicini per questioni di lavoro, lei mi ha detto: “Perché non facciamo al Festival?”.

La sua risposta?

“Portalo ma con un volto Rai più conosciuto”. Lei però ha insistito e così per un mese e mezzo abbiamo provato tutti i giorni. L’abbiamo scritto noi due con Andrea Possa, un attore genovese molto bravo, tarandolo su Maria Chiara e sul suo gusto per le battute.

Il risultato?

All’inizio era molto meccanico e la risposta del pubblico di amici e addetti era perplessa: «Siete sicuri di presentarla?», ci dicevano. Le nostre sessioni di prova a casa, con tanto di “pubblico” tamponato, sono state fondamentali per capire cosa potesse funzionare, cosa togliere, su quale gioco di affinità tararci.

Soddisfatti del risultato finale?

Molto. Alla fine è stato un percorso bellissimo tra teatro, cabaret, sceneggiata napoletana. Maria Chiara è stata molto brava perché, pur non avendo fatto molto teatro nella sua carriera è entrata subito in sintonia col pubblico: dopo la battuta su “cerco un centro” si è stoppata, ha fatto una pausa, poi è entrata con la canzone di Marinella. Ha sentito il pubblico e il pubblico è salito con noi sul palco.

L’Ariston mette paura a tutti: ha avuto qualche timore anche lei?

Ci siamo saliti avendo la certezza di esserci fatto un mazzo e volendo far passare la nostra umanità e la nostra voglia di giocare con gli strumenti del mestiere. Più che spaventato ero concentrato sul pubblico e su Maria Chiara, perché ci tenevo che eliminasse il suo giudizio interno: c’è riuscita e ce la siamo goduta.

Avete avuto la percezione immediata che ciò che stavate facendo piaceva al pubblico?

Sì. In teatro c’era molta energia. Merito di Amadeus che ha creato una bella atmosfera. Maria Chiara aveva preso già possesso del palco e dunque all’inizio ha faticato più io a entrare in parte. Siamo contenti del lavoro artigianale fatto su un pezzo così, ispirandosi alla tradizione del Trio, alla comicità di Guzzanti e di Elio e Rocco Tanica. Ci vogliono cura e dedizione per fare bene le cose.

Sintetizzando, il vostro è stato una sorta di “dialogo tra innamorati”. Lo sa che tra le chiavi di ricerca su Google fidanzati è una delle parole più ricercate? Tutti si chiedono se lo siete.

Tra me e Maria Chiara c’è una chimica bellissima, c’è qualcosa di particolare e speciale che non ha un nome preciso. È una persona speciale per me ma non ha un nome questa cosa. Io mi sento fortunato di avere incontrato una persona come lei.

È una dichiarazione d’amore?

A livello artistico e amicale sì.

Dopo Sanremo, tra poco vi rivedremo in Don Matteo 13: che succederà tra il Pm Marco Nardi e il capitano Olivieri?

Abbiamo fatto fare un salto ai due personaggi. Nel mio caso ci sarà una stratificazione maggiore. Il dubbio è: può esistere amicizia tra uomo e donna? La qualità comica salirà ancora.

A breve sarà anche nel cast della serie Fedeltà, su Netflix. Chi è Marco?

Un bell’essere umano con un vissuto particolare. Mi sono divertito molto a interpretare questo ruolo ma per ora di più non posso dire.

Tornerà anche con lo spettacolo “Nel mezzo del casin di nostra vita”, in cui recita i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, mescolando l’alto e il basso?

Il cinema mi costringe a fare degli strani incastri in questo periodo. Ma appena ho tempo, infilo in mezzo qualche data: risvegliarsi la mattina dopo lo spettacolo in una città diversa, mi dà una carica pazzesca.