C’è anche la carabiniera Martina Pigliapoco sul palco dell’Ariston durante la terza serata di Sanremo 2022. Amadeus l’ha voluta per raccontare alla storia grazie alla quale è finita sotto i riflettori e per via della quale ha ricevuto una prestigiosa onorificenza dal presidente Sergio Mattarella. La carabiniera, in servizio presso la Stazione dell’Arma di San Vito di Cadore, in provincia di Belluno, la mattina del 4 ottobre 2021, salvò la vita a una donna che stava tentando il suicidio. Allertata dalla centrale operativa, si era recata nelle vicinanze di un ponte tibetano, a Perarolo di Cadone, dove era stata segnalata la presenza di una persona che aveva cercato di scavalcare la ringhiera per lanciarsi nel vuoto. La Pigliapoco percorse una parte del ponte, si sedette a distanza e iniziò a dialogare con la donna per farle cambiare idea. Ma ci vollero tre ore di serrata conversazione per tranquillizzarla e riportarla in sicurezza: alla fine del confronto, la signora si lasciò andare a un lungo abbraccio con la carabiniera.

«La donna ha lasciato che mi avvicinassi solo io, così ho pensato a sedermi. Non so perché, la testa e il cuore hanno agito da soli e io ho assecondato il mio istinto», raccontò poi in un’intervista a Oggi è un altro giorno, su Rai1. Ma l’impresa non fu facile. «Mi ha detto con difficoltà un nome, che poi abbiamo scoperto non essere il suo vero nome. Mi dava informazioni frammentarie, non mi guardava, farfugliava, non mi spiegava il motivo per cui si trovava lì». Il dialogo inizialmente non fu complicato e solo in un secondo momento l’agente riuscì a stabilire un contatto verbale per lei. «Mi ha detto dei figli e io le ho risposto di immaginare che io fossi la quarta figlia. Ho avuto paura che si potesse comunque lanciare nel vuoto, alla fine si è sporta lei stessa verso l’interno, ha scavalcato e a quel punto ci siamo abbracciate e siamo scoppiata a piangere. Io per la profonda gioia». Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella fu colpito da quel gesto eroico, tanto da nominarla lo scorso 29 novembre Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana «per il coraggio e la sensibilità dimostrate nell’esercizio delle sue funzioni».