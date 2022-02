Un incendio è divampato in serata sulle alture di Nervi, vicino a Genova, e sta interessando l’area sopra al cimitero in Via del Commercio. Le fiamme lambiscono l’autostrada, mentre i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Il Monte Moro è già stato teatro d’incendi la notte scorsa e per tutta la giornata di ieri.