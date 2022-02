“Spingo l’aspetto terapeutico della cannabis, non spingo l’aspetto ludico della canna: mi spiace della polemica, addirittura pensano che io giri per il backstage donando canne, è triste, mi rendo conto che il cambiamento è difficile”. Così Ornella Muti risponde in conferenza stampa al Festival di Sanremo a una domanda sulle polemiche sollevate dal suo impegno per la diffusione di informazioni sull’uso legale della cannabis. “Mi curo omeopaticamente ed è una mia scelta, ma ci sono testi e persone più giuste di me per parlare di questi temi, dell’uso della cannabis per i bambini epilettici, le persone malate – dice ancora – Mia mamma ha avuto anni difficili prima di morire e non sono riuscita a dargliela, ho dovuto rimpinzarla di psicofarmaci che annebbiano la coscienza, l’ho persa senza poterle dire ciao perché non mi riconosceva più”. “Ognuno deve fare quello che si sente, io mi sento bene così, mi spiace che venga confuso, tutto qua”, conclude. Im