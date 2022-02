L’inviato del Tg1 bussa alla porta dell’hotel, Massimo Ranieri lo accoglie in pigiama e infradito. Non è un sogno, è successo davvero nell’edizione delle 20 del telegiornale della prima rete di Stato. L’inviato Leonardo Metalli, già soprannominato “il disturbatore di artisti”, ha provato a bussare alla stanza del cantautore napoletano… che lo ha accolto con un look a tutti inaspettato. “Chi è?”, ha chiesto Ranieri a chi gli bussava sulla porta. “Il Tg1”, la risposta del giornalista.

Quando ha aperto la porta, si è fatto vedere come nessuno lo aveva mai visto prima. Il cantante si è giustificato con il sorriso sulle labbra: “Sto in pigiama, abbiate pazienza. No, non farle vedere le ciabatte. Mi hai fatto una paura… siccome tra un po’ mangio, mi sono già messo in pigiama”. Poco prima i fan si erano chiesti perché il cantante non avesse sfilato sul green carpet assieme ai suoi colleghi. La risposta è arrivata proprio dal telegiornale diretto da Monica Maggioni: ha preferito riposarsi in vista del ‘tour de force’ dei prossimi giorni.

Se Fiorello si è fatto trovare con i bigodini, insomma, Massimo Ranieri ha risposto con i capelli spettinati, il pigiama blu e un paio di infradito. In queste condizioni che definiremmo quasi punk, Ranieri ha parlato del rapporto con il “nemicoamatissimo” Gianni Morandi, con cui si ritrova in gara dopo tanti anni: “È una sfida eterna, come Rivera e Mazzola. È un piacere tornare in gara, e provare questa emozione. Sarà una grande serata come ai vecchi tempi”. Chi sarà la prossima vittima di Leonardo Metalli? Una precisazione, Ranieri resta un gran signore pure in infradito.