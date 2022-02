Gianni Morandi non rinuncia alla sua corsetta mattutina durante la settimana del Festival. E va detto che solo a guardarlo si mettono in circolo le endorfine pure stando fermi. Morandi corre sulle note della sua L’Allegria, scritta da Jovanotti. Durante la corsa Gianni incontra Emma. Ed è tripudio dei fan. I due sono in gara al Festival di Sanremo che inizia stasera 1 febbraio. Alla conduzione? Amadeus. Gianni partecipa con un brano scritto sempre da Lorenzo Cherubini, “Apri tutte le porte”.