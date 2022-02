È morto Moses J. Moseley. L’attore 31enne aveva recitato in Watchmen, The Hunger Games: Catching Fire ma soprattutto in The Walking Dead, interpretando il ruolo dello zombi domestico di Michonne, Mike. A riportare la notizia è stato il sito americano TMZ, secondo cui il corpo dell’attore è stato trovato mercoledì 26 gennaio all’interno della sua auto nell’area del ponte di Hudson a Stockbridge, negli Stati Uniti. Giorni fa la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa e ora il tragico epilogo.

Mentre continuano la indagini delle forze dell’ordine, TMZ ha rivelato che l’ipotesi è quella di sospetto suicidio, a seguito di una ferita da arma da fuoco. “Era il tipo di persona che potevi chiamare nel cuore della notte se avevi bisogno di parlare o se avevi bisogno di qualcosa. Mancherà profondamente a così tanti, ai suoi amici, alla famiglia, ai co-protagonisti e ai fan”, ha detto il suo portavoce. “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con il nostro membro della #TWDFamily Moses J. Moseley”, ha invece scritto l’account ufficiale della serie televisiva su Twitter.