Christian Eriksen torna a giocare su un campo da calcio. Dopo quel 12 giugno di nemmeno un anno fa, il malore improvviso al 43esimo minuto della partita degli Europei tra la sua Danimarca e la Finlandia, Eriksen può continuare a far divertire gli appassionati di pallone. La sua nuova vita calcistica riparte dal Brentford, in Premier League, come era ormai nell’aria da tempo: oggi è arrivata l’ufficialità, con il contratto per il trequartista danese fino al termine della stagione.

L’ex Inter nelle scorse settimane si era allenato con l’Ajax e proprio nell’ultima giornata di mercato ha trovato l’accordo col club inglese, in questo momento al 14esimo posto in campionato. La sua avventura in nerazzurro, dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione, non è mai potuta ripartire. A metà dicembre scorso è arrivato infatti il responso dell’Istituto di Medicina dello Sport del Coni: Eriksen è considerato “non idoneo alla pratica agonistica”. Dopo l’arresto cardiaco gli è stato impianto un defibrillatore sottocutaneo: condizione che non gli consente di giocare in Italia.

Così è arrivata la risoluzione consensuale del contratto con l’Inter e il danese ha iniziato a cercare una nuova squadra in un campionato che gli consentisse di scendere in campo anche con il defibrillatore sottocutaneo. Finché non è arrivata la chiamata di Thomas Frank, allenatore danese del Brentford. Eriksen si è convinto a tornare in Premier: da qui partirà la sua nuova sfida agonistica.