Il gossip è partito da Dagospia: Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sarebbero riavvicinati dopo la rottura di lei con Tomaso Trussardi. Il matrimonio tra la conduttrice e il manager della moda è finito dopo dieci anni ed ecco arrivare subito le voci di un riavvicinamento della ex, amatissima, coppia. Ma Eros non tace e sui social, in una Instagram Story, scrive: “Questo è un paparazzo che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free“. Resterà l’affetto che lega entrambi i genitori alla figlia Aurora o qualcosa di vero c’è nel gossip del sito diretto da Roberto D’Agostino? Il cantante si affrettato a smentire.