L’uomo più ‘sfortunato’ al mondo? Cristiano Ronaldo. O almeno questo è quello che pensano i parenti di Georgina Rodríguez, l’influencer 27enne fidanzata con il calciatore dal 2016. A due giorni dal debutto su Netflix della docu-serie dedicata a Georgina (sì, avete letto bene), lo zio della ragazza si è sfogato sulle pagine del Sun. “Forse si vergogna e si considera meglio di noi perché vive una vita di lussi, ma io non le ho mai chiesto niente. Da quando abbiamo saputo che sta con Cristiano Ronaldo ci ha chiamato solo una o due volte”, ha esordito il signor Jesus Hernandez.

L’uomo, che ha raccontato di essersi preso cura di Georgina e della sorella Ivana dopo che il padre Jorge (poi morto nel 2019) era finito in carcere, è rimasto deluso dal comportamento della nipote: “Avevo scritto anche a Cristiano su Facebook, dicendogli: ‘Hai la donna più cattiva che si possa avere al tuo fianco. Se vuoi saperne di più contattami e ti spiegherò'”.

Parlando alla TV spagnola, Jesus ha aggiunto: “Nessuno ci ha detto che Jorge era morto. Non so perché Georgina non ce l’ha detto. Ho provato a contattarla”. E non è l’unico ad avercela con Lady Ronaldo. Anche la sorellastra Patrizia ha raccontato un episodio particolare: “Quando era il compleanno di mio figlio le ho chiesto una maglietta autografata di Cristiano, ma lei mi ha detto che non era possibile, che non poteva disturbare Ronaldo perché era in vacanza”. Ad eccezione della sorella Ivana, Georgina Rodriguez avrebbe tagliato i ponti con tutta la famiglia d’origine, costruendosene un’altra al fianco di CR7. E presto si allargherà con la nascita dei due gemellini.