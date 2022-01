Si intitola Soy Georgina la docu-serie di Netflix sulla vita di Georgina Rodriguez, l’influencer di 27 anni, fidanzata ufficialmente con Cristiano Ronaldo dal 2017. La coppia, in attesa dei due gemellini ma già genitori di Alana Martina, è ormai tra le più famose e popolari del mondo. Ma prima che si accendessero i riflettori, per Georgina non è stata per niente facile. Lo ha raccontato lei stessa in un’anteprima della docu-serie pubblicata sul proprio profilo Instagram il 6 gennaio scorso.

“L’arrivo nella Capitale (Madrid, ndr) è stato orribile. Non riuscivo a trovare una casa economica, erano tutte al di sopra delle mie possibilità. Alla fine ho trovato, a 300 euro al mese, un appartamento che era praticamente uno sgabuzzino”, ha raccontato lei. Poi ha aggiunto: “D’inverno era gelido, d’estate si moriva di caldo. Non avevo abbastanza soldi per il riscaldamento o l’aria condizionata”. Poi l’incontro con CR7: “Lì la mia vita è cambiata“.

I due si sono conosciuti in un negozio Gucci di Madrid, dove Georgina lavorava come commessa. Un colpo di fulmine che ha cambiato per sempre la vita di entrambi. I cartelloni pubblicitari della serie a lei dedicata la raffigurano maestosa e con uno slogan che sintetizza perfettamente proprio questo aspetto: “Prima vendeva borse a Serrano, ora le colleziona”. Nonostante il successo, la modella argentina non ha dimenticato il suo passato difficile e per questo oggi è molto impegnata con la beneficenza. In una precedente anteprima della serie, si vede infatti Georgina incartare i regali per i giovani dell’Ong spagnola per la protezione dell’infanzia chiamata Nuevo Futuro con cui collabora: “È molto importante non dimenticare da dove vengo. Ogni volta che penso ai bambini mi emoziono sempre”, ha affermato in un episodio del progetto che uscirà su Netflix il 27 gennaio, giorno del suo compleanno.