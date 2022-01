Ore complicate per Vittorio Cecchi Gori alle prese con nuovi problemi di salute. L’ex imprenditore cinematografico ed ex patron della Fiorentina è attualmente ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per complicanze polmonari: “Si tratta di una complicazione dovuta sicuramente dal Covid da cui è guarito. Ora è negativo, ma è stato necessario un ricovero d’urgenza. Attualmente si trova nel reparto Solventi, dove di solito viene ricoverato anche il Papa. È sotto osservazione. Ha avuto il covid, nonostante le tre dosi di vaccino. Nei giorni scorsi ha avuto un’improvvisa insufficienza respiratoria”, ha dichiarato il professore Antonio De Luca, suo amico e medico di fiducia.

L’ex compagno Valeria Marini, ora 79enne, si trova da tempo agli arresti domiciliari dopo la condanna a otto anni per bancarotta fraudolenta. Secondo quanto riporta “La Nazione“, in serata persone vicine a Cecchi Gori lo hanno contattato telefonicamente, registrando un miglioramento. Il peggio sarebbe passato e ora sarebbe sotto osservazione. Cecchi Gori si sarebbe sentito male nella sua casa situata nel quartiere Parioli nella Capitale, da qui il ricovero d’urgenza.

Le sue condizioni di salute sono precarie da tempo, pochi anni fa aveva dovuto affrontare un momento difficile dopo un grave malore nel periodo natalizio. Era finito in coma, riuscendo a sopravvivere per un soffio. Avvenimento che aveva favorito il suo riavvicinamento con Rita Rusic, con cui era stato sposato dal 1983 al 2000.