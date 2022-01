Uno studente armato ha aperto il fuoco in un auditorium della facoltà di scienze naturali dell’università di Heidelberg, nel sudovest della Germania, ferendo almeno 4 persone, una di loro successivamente morta nell’ospedale dov’era stata ricoverata in gravi condizioni. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica, se non che quella usata nella sparatoria è un’arma a canna lunga. Secondo quanto riferisce la polizia di Mannheim, l’aggressore, che non avrebbe agito per motivi politici o religiosi, si è suicidato con l’arma usata per sparare contro le persone presenti nell’aula universitaria.

Articolo in aggiornamento