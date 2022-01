“Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita”. Così Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la fine del loro amore. Un comunicato, come a voler fermare il gossip. Che però, è cosa nota, non si ferma. La narrazione dell’amore e della sua fine affascinano il mondo, sotto qualsiasi forma, che sia prosa romanzesca, che sia realtà da rotocalco. E allora, nonostante nulla sia trapelato sulle motivazioni dell’addio se non un “cambio del progetto di vita”, ecco che Dagospia tira fuori il pettegolezzo più consono alla trama. Vero? Impossibile saperlo. Dice il sito di Roberto D’Agostino che Michelle Hunziker avrebbe riallacciato i rapporti con Eros Ramazzotti. Chissà.