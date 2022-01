Sono passati appena 6 mesi dal trionfo di Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo e già c’è battaglia attorno alla sua immagine. Stando a quanto rivelato dal Sole 24 Ore, il campione olimpionico ha deciso di lasciare la Doom, l’agenzia che cura l’immagine di alcuni vip ed è di proprietà di Fedez, gestita dalla madre Anna Maria Berrinzaghi. E il caso non è chiuso. La Doom, infatti, sarebbe pronta a far causa, anche se fonti vicine all’atleta azzurro dicono che non ci sarebbe mai stato un contratto scritto.

L’artista milanese dunque impugnerà la risoluzione unilaterale del contratto esercitata dal velocista bresciano pronto ad approdare alla londinese Nexthing di Luca Oddo e Luca Scolari. Eppure l’accordo tra Jacobs e Fedez sarebbe dovuto terminare a settembre 2022. Dal lato londinese si parla di accordo verbale interrotto per “giusta” causa (ovvero scarsa promozione dell’immagine dell’atleta, specialmente sulle copertine dei settimanali e in tv), da quello italiano invece è tutto pronto per discuterne in aula.