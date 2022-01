“Il governo più che prendere la proposta delle Regioni deve avanzare una proposta al Paese sulla scuola. La proposta di Vincenzo De Luca di rinviare il rientro? Non sono d’accordo“. Così, il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, intervenuto a ‘In Onda’, su La7, si pronuncia sull’annosa questione del rientro a scuola.

Bonaccini propone anche l’estensione dell’obbligo vaccinale ad altre categorie lavorative a contatto col pubblico e l’introduzione del super green pass su tutti i posti di lavoro. E torna ancora sulla scuola: “Dovremmo lavorare per garantire il massimo della presenza, perché i ragazzi hanno già pagato un prezzo troppo alto. Ma usciamo dalle ipocrisie: circa l’80% degli over 12 è già vaccinato, mentre tra i 5 e gli 11 anni abbiamo solo il 10-12%. Quindi, per vaccinare tutti i bambini in questa fascia anagrafica ci vorrebbe del tempo – conclude – perché tra una dose e l’altra devono passare 3 settimane. Quindi, dobbiamo lavorare per cercare di capire qual è il numero minimo di ragazzi positivi per i quali si può avere la presenza di tutti gli altri a scuola. Altrimenti rischiamo di avere la dad per tutti“.