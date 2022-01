Il primo tweet risale al 9 dicembre scorso: “Una nuova variante Covid-19 è stata rilevata a Forcalquier. È stata chiamata variante IHU e depositata su GISAID con il nome B.1.640.2“. Così l’istituto IHU Méditerranée Infection di Marsiglia annunciava di aver scoperto una nuova variante del coronavirus e di averla caricata sul database genetico internazionale. È stata individuata su alcune persone nel comune di Forcalquier, nel sud della Francia, e il “paziente zero” è proveniente dal Camerun. Il giorno dopo i giornali francesi ne hanno dato la notizia, ma la scoperta di questa nuova variante è arrivata alla ribalta in Italia solo a inizio gennaio. Senza una particolare ragione, al momento, visto che nuove variante del SARS-CoV-2 vengono sequenziate continuamente e questa, come la maggior parte, non è stata ancora inserita nemmeno nella lista di quelle che l’Organizzazione mondiale della Sanità tiene sotto monitoraggio.

Un nouveau variant COVID-19 à été détecté à l’IHU Méditerranée Infection issu de patients de Forcalquier. Il a été baptisé variant IHU et déposé sur GISAID sous le nom de B.1.640.2. pic.twitter.com/Rh3klIxy0w — IHU Méditerranée Infection (@IHU_Marseille) December 9, 2021

L’unico dato rilevante è che la variante B.1.640.2 ha 46 mutazioni e 37 delezioni. È quindi “più mutata” della Omicron, ma questo non significa che sia per forza più trasmissibile o abbia una maggiore capacità di bucare la protezione dei vaccini. Anzi, a distanza di un mese secondo la maggior parte delle fonti sono stati individuati appena 12 casi. Altre testate parlano di 67 contagi, senza citare l’origine del dato. La certezza è che fino ad oggi la variante non ha destato preoccupazione tra gli scienziati e gli esperti. L’Oms infatti classifica le diverse varianti a seconda del livello di pericolosità per la sanità globale: al momento le varianti di preoccupazione (Voc) sono Alfa, Beta, Gamma, Delta e Omicron. Poi ci sono le varianti di interesse, tra cui rientrano ad oggi solo Lambda e mu. Infine, l’Oms ha inserito altre tre varianti tra quelle “sotto monitoraggio”. Ma la IHU scoperta a Marsiglia non rientra nemmeno tra queste, almeno al momento.

Perché allora questa preoccupazione? La ragione sta nel fatto che la nuova variante presenta entrambe le sostituzioni N501Y ed E484K nella proteina spike. Tra le varianti già studiate, la prima ha portato finora a una maggiore trasmissibilità, la seconda riduce la ricettività agli anticorpi del vaccino. I risultati del sequenziamento condotto da Philippe Colson e dal suo gruppo di lavoro sono contenuti in pre-print sul portale MedrXiv, ancora in attesa di peer review e di pubblicazione.