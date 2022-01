È morta a 99 anni l’attrice e icona statunitense Betty White. Il 7 gennaio 2022 avrebbe compiuto 100 anni. Lei, che diceva di aver ereditato la felicità dalla mamma. Sue Ann Nivens nella serie “Mary Tyler Moore” (1973-3977), Rose Nylund in “Cuori senza età” (1985-1992) e di recente Elka Ostrovskyn nella popolare serie Hot in Cleveland (2010-2015). Per lei il presidente Joe Biden ha espresso parole di ammirazione: “E’ stata un’icona culturale, ha portato un sorriso sulle labbra di generazioni di americani, ci mancherà. I pensieri miei e di Jill vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che l’hanno amata”.