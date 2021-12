Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa è possibile arrivare a un prezzo calmierato per le mascherine Ffp2. A dirlo lo stesso Costa alla trasmissione Tagadà su La7. “Se ci sarà un prezzo calmierato per le Ffp2, visto che è richiesto un maggiore utilizzo da parte di una scala più ampia della popolazione per svolgere attività più a rischio? Credo proprio di sì”, ha detto il sottosegretario, sottolineando che “è giusto dare questo tipo di risposta” visto che “di fatto le abbiamo imposto anche ai vaccinati”.