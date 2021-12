Covid-19 – La quarta ondata Disco chiuse, idea di Giorgetti Draghi: niente lavoro ai No vax L’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori della Pubblica amministrazione non è arrivato, causa il muro di tutti i partiti nella cabina di regia del 23 dicembre. Un fronte così compatto che il presidente del Consiglio, come fa notare una fonte di governo, “non ha neanche pronunciato le conclusioni a fine incontro”. Ma Mario Draghi non […] Di Luca De Carolis

Tra Bielorussia e Polonia Un senegalese e i suoi fratelli verso l’Europa: odissea letale Nel centro di accoglienza per migranti della Podlachia, tutti conoscono la storia di Moussa (il nome è di fantasia): per tutti è il giovane senegalese che ha perso i “due fratelli” mentre stavano tentando di attraversare la foresta che divide la Bielorussia dalla Polonia. Per le autorità polacche una dozzina di migranti sarebbero morti entrando […] Di Nejma Brahim

1971-2011 Con la mafia non si convive: più ce n’è e meno si cresce Lo studio di Bankitalia – In 40 anni le province a maggior penetrazione di criminalità organizzata hanno perso lavoro e Pil Di Nicola Borzi

Pallonari Marchetta di 450 milioni per la Serie A in bolletta Un po’ carota, un po’ bastone, con una mano tolgono, con l’altra restituiscono. I padroni della Serie A hanno trovato un regalo sotto l’albero: niente tasse e contributi per i primi quattro mesi del 2022. Un vantaggio fiscale da circa 450 milioni di euro, che lo Stato si vedrà restituito solo in comode rate. Proprio […] Di Lorenzo Vendemiale

L’intervista – Gianfranco Pasquino “Draghi al Colle con un’intesa sul premier, altrimenti si vota” Più che un politologo, dice lui, “adesso ci vorrebbe un astrologo”, visto il groviglio di interessi intorno all’elezione del prossimo presidente della Repubblica. Ma qualche punto fermo c’è, soprattutto dopo la conferenza di fine anno di Mario Draghi. E Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza Politica all’Università di Bologna, tenta di fare ordine: “Draghi ha […] Di Lorenzo Giarelli

I personaggi del 2021 – Esteri Da Londra a Santiago: un lungo e difficile 2021 per tutti i leader Biden Sconfitte e vittorie di Joe, tornato “sleepy” Era bastato che mettesse piede alla Casa Bianca perché l’‘Uncle Joe’ che tutti s’aspettavano cambiasse pelle: lotta alla pandemia con 200 milioni di vaccini, fondi per l’economia e decreti a raffica per cancellare l’eredità di Trump. 79 anni, 46° presidente Usa, dopo essere stato per 36 anni […] Di RQuotidiano

Pay Tv Disney vs Youtube: ma che fine hanno fatto gli influencer? La piattaforma video di Google è sempre meno attrattiva rispetto ai concorrenti social Per questo in 48 ore s’è dovuta rimangiare il no al partner per non perdere contenuti premium Di Virginia Della Sala

Natale con il virus – I nuovi dati 11,5% di test positivi. Dopo 5 mesi crolla l’efficacia dei vaccini Non siamo ancora al picco della quarta ondata prevista dagli esperti per metà gennaio, quando secondo il prof. Fabrizio Pregliasco si arriverà a 100 mila casi al giorno, ma le cifre registrate dal report quotidiano del ministero della Salute non hanno bisogno di tante spiegazioni. Dopo il doppio record di Natale con oltre 54 mila […] Di Patrizia De Rubertis

Report “Tre controllori per 200 impianti” Funivia Mottarone – Stasera su Rai3 parla il responsabile della struttura pubblica: siamo pochi – Di FQ

Notizie inverosimili La sai l’ultima? Natale col Grinch, mascherine speciali, incendi catartici, panda conviviali, tatuaggi indelebili, nonne quasi eterne e bebè nati in Tesla Di Tommaso Rodano

INTERVISTA – Paolo Lattanzio “E grazie al Covid si è presa migliaia di imprese sane” “La pandemia ha messo in ginocchio almeno 176mila imprese. Eppure tra marzo e novembre 2020 in Italia sono stati registrati 14mila trasferimenti di quote societarie, per un valore totale di oltre 22 miliardi. L’anno scorso l’Unità di informazione finanziaria (Uif), l’organismo antiriciclaggio di Banca d’Italia, ha ricevuto 113.187 segnalazioni di operazioni sospette (Sos, ndr), in […] Di N. B.

Il libro La privatizzazione della ricerca: soldi statali, profitti alle imprese Le innovazioni nate in azienda sono l’eccezione, la regola (da Big Tech a Big Pharma) è che le multinazionali si appropriano di idee nate nel pubblico ricavandone rendite finanziarie Di Giuliano Garavini

Pietre&popolo Né il destro Natale di Stato né il neutrale “buone feste” La lieta novella delle nascite. Un’occasione vera per tornare ad assumere lo sguardo dei bambini: che è candido e concretissimo insieme Questa è la festa dell’amore per la vita Di Tomaso Montanari