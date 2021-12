C’è un nuovo inquilino nella Casa del Grande Fratello Vip6: un topo. A raccontarlo è stato di recente Gianmaria Antinolfi: “Apro la porta del confessionale, in mezzo alle piramidi, mi salta proprio addosso. Mi ha proprio guardato. E poi ha iniziato a scappare in tutta la casa”, ha detto a Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Davide Silvestri. I compagni, increduli, non sono riusciti a proferire parola.

Secondo Fanpage, la scoperta dell’ospite risalirebbe al 25 dicembre. Dunque Gianmaria non stava facendo riferimento a quanto accaduto due mesi fa, ovvero quando i concorrenti avevano avvistato un topolino che si aggirava in cucina. Jessica Selassié aveva urlato terrorizzata: “Che schifo”, mentre Manila Nazzaro aveva esclamato: “Ma è un topolino di campagna”. Il fatto, comunque, non è insolito. Era già capitato lo scorso anno, quando Tommaso Zorzi si stava mettendo a letto per riposare. In quel caso fu Twitter a pubblicare il video incriminato: “Un topo o è ovatta?”, fu il dibattito.