Circa 3500 persone sono scese in piazza a Bruxelles per manifestare contro le nuove restrizioni anti-covid imposte dal governo belga. Durante il corteo ci sono stati attimi di tensione tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Al lancio di pietre, bottiglie e petardi la polizia ha risposto con cariche e gas lacrimogeni per disperdere il gruppo di facinorosi del corteo. La folla ha marciato dalla ferrovia Gare du Nord a un parco nel centro cittadino.