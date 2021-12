Durante la puntata di Amici andata in onda su Canale 5 ieri 19 dicembre, le protagoniste di un nuovo simpatico siparietto sono state Maria De Filippi e Alessandra Celentano. Durante l’esame di Cosmary, allieva della Celentano, l’insegnante ha detto: “Bisogna sempre essere vestiti come si deve quando si balla. A proposito di questo: sei troppo truccata“.

“Tu invece?”, le ha chiesto la conduttrice divertita. Allora Celentano a tono: “Io invece mi devo truccare molto, che è meglio per tutti”. “È un po’ stron*a, però è anche spiritosa“, ha commentato la padrona di casa. Allora l’insegnante, fra le risate del pubblico: “Maria ma cosa dici? Non si dicono le parolacce davanti ai ragazzi“. Dopo l’esibizione, la conduttrice ha fatto aprire alla giovane il suo regalo di Natale inviatole dalla mamma. Neanche in questo caso Celentano si è addolcita. Infatti, non appena ha provato a parlare, Maria ha tuonato: “Adesso rovina il Natale a lei e alla mamma che sta a casa. Arriva la strega di Biancaneve“. Detto, fatto. La ballerina non ha convinto la maestra, che ha detto: “Il mio voto è tre. La maglia rimane sospesa”. Sipario.