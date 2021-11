Lacrime di gioia per Carolina Marconi, l’ex gieffina a cui lo scorso marzo era stato diagnosticato un cancro al seno. Nella giornata di ieri, 10 novembre, la showgirl nata a Caracas 43 anni fa ha concluso il ciclo di chemioterapia. Per lei, un party a sorpresa organizzato dal fidanzato Alessandro Tulli e dagli affetti più cari. Prima in ospedale con uno striscione: “Traguardo raggiunto, guerriera”, poi in casa, dove ha lanciato la parrucca durante una commovente festa con tanto di torta, canzoni e palloncini a comporre la scritta ‘End’.

Continuerà a fare controlli ma la vita di prima l’aspetta. Anzi no: “Vi dico la verità, sarà meglio di prima. Sarà una vita meravigliosa perché mi voglio godere tutto fino all’ultimo minuto. Grazie di cuore. È stato un percorso molto duro, però allo stesso tempo meraviglioso perché ho capito tanto”. Infine il pensiero per tutte quelle donne che si trovano ad affrontare la stessa battaglia: “È la testa che comanda. Dovete avere la forza, perché passa tutto. Non si molla un ca**o!”, ha concluso euforica.