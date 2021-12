Il giorno tanto atteso è arrivato: ieri 16 dicembre su Sky Uno e in streaming su Now Tv è tornato Masterchef. I giudici di Masterchef 11 sono i confermatissimi Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, pronti a riaccendere i fornelli. Tra i concorrenti in gara, a regalare un siparietto divertente, è stata la signora Oriana. “Io cucino soprattutto la domenica, quando viene mio figlio con mia nuora”, ha esordito con un tono deciso. Poi ha spiegato: “Oggi vi cucino i tortelli della domenica, sono un po’ pesanti: patata, pancetta e parmigiano”.

Inutili le provocazioni dei giudici, la signora è andata avanti con dedizione e concentrazione: “Non le si può dire niente”, ha commentato Cannavacciuolo intuendo fin da subito il carattere risoluto della donna. Dopo aver assaggiato i tortelli, Barbieri ha domandato: “Perché sei venuta qua?”. Allora lei: “Sono qui per la tradizione, perché voi fate cose che la gente normale non capisce e non mangia“. La concorrente è riuscita a convincere due giudici su tre: per Barbieri e Locatelli è un sì, quindi passa alla fase successiva. “Mi sono emozionata”, ha infine affermato lei.