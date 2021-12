Lunedì si sono decisi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della Uefa Champions League. Ma la “pesca” del 2021 rimarrà nella storia non tanto per le partite quanto per l’errore che ha portato all’estrazione di Villareal e Manchester United, che avevano giocato nello stesso girone per le qualificazioni e per questo non potevano incontrarsi. Gli inglesi, poi, non erano stati inseriti tra i possibili sfidanti dell’Atletico Madrid, a cui era toccato il Bayern Monaco. Risultato: gli spagnoli hanno presentato ricorso e l’Uefa ha dovuto annullare il primo sorteggio.

Eppure oggi sul canale Twitter ufficiale la Uefa ha pubblicato una foto titolata “Round of 16” (“gli ottavi”), in cui si ripropone ancora l’esito del sorteggio sbagliato. Cliccando sulla foto, poi, si arriva al sito della Uefa, dove invece gli accoppiamenti sono quelli ufficiali.

Tutto era cominciato con la frase del dirigente Uefa Giorgio Marchetti: “Questo non è possibile, dobbiamo pescare un’altra squadra”. Così, tra polemiche e ricorsi, alle 15 sono state estratte le nuove squadre. Male per l’Inter, che passa dall’Ajax a un Liverpool che ha vinto sei partite su sei nelle fasi a gironi. Meglio per la Juventus, che all’inizio era stata accorpata con lo Sporting Lisbona e invece giocherà contro il Villareal.