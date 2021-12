Si sono tenuti nella mattinata di oggi 11 dicembre nella Chiesa degli Artisti di Roma i funerali di Lina Wertmüller. La regista 93enne, morta il 9 dicembre scorso, è stata salutata per l’ultima volta tra gli applausi e la commozione non solo di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo ma anche di gente comune. Forte l’abbraccio finale attorno alla figlia Maria Zulima Job, arrivata ai funerali tenendosi per mano con famigliari e amici più stretti.

“Una grande donna e una grande regista, senza di lei non avrei fatto nulla”, ha commentato commosso Giancarlo Giannini. Rita Pavone l’ha ricordata così: “Farai un viaggio bellissimo perché eri una persona straordinaria”. Giuliana De Sio ha ricordato la regista come probabilmente le sarebbe piaciuto: “Oggi la ricordiamo, facciamolo senza nessuna retorica. Ieri abbiamo anche cantato alla camera ardente, siamo sereni”. Proprio ieri, dalla sala della Promoteca del Campidoglio, la figlia aveva espresso un desiderio: “Sarebbe bello se Roma dedicasse a mamma una piazza o un teatro o un cinema. Sarebbe un piacere, un onore“.