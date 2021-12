“Il governo e il ministero della Salute dovrebbero profondamente rivedere la modalità con cui si contano i ricoveri”. È questa l’opinione espressa dal primario della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, a Tv2000 ospite del programma ‘Il mio medico’. “Un conto è – ha aggiunto Bassetti a Tv2000 – sapere che ho 100 persone ricoverate in ospedale e tutte con la polmonite da Covid. Un altro è avere 100 persone che hanno il tampone positivo. Avere il tampone positivo non significa essere malati”.

“È chiaro che il governo deve cambiare la modalità con cui conta i ricoveri in ospedale”. “Io ho 20 persone ricoverate di cui almeno 13 ricoverate non per una polmonite da Covid, ma perché devono stare in isolamento”, ha spiegato.