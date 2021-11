“Cinquantuno anni fa, Dio mi ha consegnato una bellissima bambina”, così inizia il post pubblicato da Romina Power su Instagram oggi 29 novembre, giorno del 51esimo compleanno di Ylenia Carrisi. La primogenita della coppia è scomparsa nel gennaio del 1994 in America e di lei non si è saputo più nulla anche se, in una recente intervista , Al Bano ha rivelato che Romina pensa che Ylenia sia ancora viva. “Eri anche intelligente e amorevole. Le braccia di questa madre non smetteranno mai di desiderarti, questi occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che è diventato privo di calore senza di te”, ha scritto Power. La conclusione è straziante: “Mia Ylenia, non smetterò mai di cercarti”.

A corredo del messaggio alcuni scatti di Ylenia nelle sue fasi di crescita: da neonata a ragazza. E poi un altro post con un filmato di una vecchia videocassetta e un collage di foto con la scritta: “Buon compleanno Ylenia”. Anche papà Albano Antonio Carrisi – questo il suo vero nome – ha affidato ai social un lungo messaggio d’amore: “9 novembre 1970 nasceva a Roma la mia primogenita YLENIA. Per 23 anni l’ho vista crescere, cantare, leggere, studiare e poi il drammatico vuoto! La Vita ti dà… la Vita ti toglie! Resterai sempre nel mio cuore… da sempre pieno di TE. Tuo padre”.

