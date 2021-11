Sta facendo il giro del web il video di Gianmaria Antinolfi (ex fidanzato di Belen Rodriguez) intento a grattarsi il lato B per poi odorare le proprie dita. In tanti si sono domandati se il latin lover della Casa del Grande Fratello Vip 6 non si sia per un attimo dimenticato delle telecamere. A riportargli alla mente l’episodio ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini durante la puntata andata in onda ieri 19 novembre su Canale 5.

“C’è qualcuno di voi che stasera rischia”, ha esordito il padrone di casa. E poi ha aggiunto: “Il bel tenebroso della casa si gratta un po’ troppo spesso e non dirò dove, ma ti fai certe grattarole che lasciamo stare”. Infine, chiamandolo in confessionale, ha detto ridendo: “Ti sei lavato le mani tesoro? Io non ho parole. Non facciamo vedere niente ma tanto l’hanno visto ovunque”. Sophie Codegoni: “Ma come? Ma che fai co ‘ste mani?”