“Mi ha invitato Matteo Renzi e ho sempre seguito con interessa la Leopolda”. Emilio Carelli, deputato ex M5S, oggi in ‘Coraggio Italia’, arriva a sorpresa alla Leolpolda. “Una bella suggestione, perché no” risponde Carelli se la sua presenza alla kermesse renziana oggi sia un primo passo per la costruzione di un nuovo soggetto politico di centro che coinvolga i moderati di Forza Italia, guidata da Mara Carfagna, Italia Viva, Brugnaro-Toti e Calenda.

Carelli ripercorre anche l’esperienza nel M5S: “Ci sono stati tanti valori in cui in tanti abbiamo.creduto, ma il passaggio dalla teoria alla pratica è stato complicato, tante scelte e persone sbagliate, un sogno che si è infranto. Un ‘Movimento’ che ha perso un po’ la sua anima”.