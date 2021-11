“Basta con questa storia della tv, diamo un segnale di amicizia a Giuseppe Conte“. A queste parole, pronunciate da Matteo Renzi alla Leopolda di Firenze, le persone presenti hanno rumoreggiato con una serie di “no”. Il leader di Italia viva ha proseguito: “No, non fate così. Ci sono dei momenti che anche le persone che non ci stanno simpatiche hanno bisogno dell’umana solidarietà. Ieri ho visto quest’uomo in una condizione che mi ha fatto male al cuore. Faccio un appello all’amministratore delegato della Rai – ha concluso Renzi – dategli almeno RaiGulp, non è possibile che non vadano in tv”.