È durato solo un giorno il sogno di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. Al talento altoatesino – numero 11 Atp – non è bastato l’atteggiamento positivo con cui ha sostituito l’infortunato Matteo Berrettini a torneo in corso, battendo martedì Hubert Hurkacz: la vittoria di Alexander Zverev proprio contro il tennista polacco fa scivolare l’italiano terzo nel girone rosso con un 6-2, 6-4 secco, simile al 6-2, 6-2 rifilato da Sinner a Hurkacz il 16 novembre.

Sinner è stato il più giovane vincitore delle NextGen ATP Finals e in serata incontrerà proprio Medvedev, l’uomo che ha impedito a Novak Djokovic di completare il Grande Slam nel 2021 battendolo agli Us Open. Ma, anche se dovesse vincere, il bolzanese parte zoppo, con una partita in meno. In semifinale in questo gruppo andranno dunque il campione olimpico Zverev e il russo Medvedev, numero 2 Atp.

Si delinea così già un primo calendario, con Zverev che affronterà in semifinale Djokovic, in testa alla classifica Atp, mentre Medvedv sfiderà il vincente del match tra il connazionale Andrey Rublev e il norvegese Casper Ruud.