Caroline Nokes, deputata inglese per Romsey e Southampton North dal 2010, ha confessato di aver subito molestie da Stanley Johnson, il padre del premier britannico Boris Johnson. Stando a quanto riportato, l’episodio è avvenuto nel 2003, quando Nokes e Johnson Senior erano al congresso del partito conservatore a Blackpool: qui lo storico esponente politico avrebbe dato delle “pacche sul sedere” alla donna “più forte che poteva e mi diceva ‘Oh, Romsey, tu hai un bel seggio’“, ha dichiarato a Sky News la deputata conservatrice, ex ministro per l’immigrazione con il governo di Theresa May e ora membro della Commissione per la parità. Dal canto suo, il padre del premier, che è stato europarlamentare dal 1979 al 1984, ha detto di non avere “nessun ricordo” di quel presunto episodio di molestie.

Anche Ailbhe Rea, firma del New Statesman, però, dopo la rivelazione si è detta grata per il coraggio dimostrato dall’ex ministro e in un tweet ha a sua volta raccontato che Johnson l’avrebbe “palpeggiata” ad una festa in occasione del Congresso dei conservatori del 2019.