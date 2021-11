Ieri pomeriggio, domenica 14 novembre, la polizia di Stato ha indagato a Rho (Milano) un giovane di 25 anni per sostituzione di persona e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità. Nel corso della terza e ultima giornata della manifestazione “Milan Games Week & Cartoomics”, gli agenti sono stati contattati dagli addetti della sicurezza di Fiera Milano che avevano notato un visitatore che, in trasmissione diretta su un canale social, stava raccontando di essere entrato all’evento con un green pass e un documento di identità falsi. Agli agenti il giovane ha dichiarato di essere, senza fornire alcun documento, la persona indicata nel green pass esibito, fornendo solo nome e cognome e nessun’altra generalità. Le forze dell’ordine lo hanno deferito all’autorità giudiziaria per sostituzione di persona e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità. Il 25enne è stato anche sanzionato per le norme anti-Covid in quanto sprovvisto di green pass.