Sembrava che fosse nato un rapporto speciale e, invece, tra i due ormai volano paroloni. Parliamo di Nicola Pisu e Miriana Trevisan, entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip6. Durante la puntata andata in onda ieri 8 novembre su Canale 5, la coppia è stata protagonista di un acceso dibattito. Al momento delle nomination, infatti, il figlio di Patrizia Mirigliani ha detto: “Secondo me Miriana mi ha preso in giro, ad esempio oggi mi ha detto la storia tra di noi è chiusa. Qualche giorno fa invece diceva che ci saremmo potuti conoscere anche al di fuori”. “Per la stessa ragione nomino Nicola – ha spiegato la showgirl – questa parte del suo comportamento non mi piace, tu sei fisico e io volevo bloccare questa cosa”.

Allora lui, pesantissimo: “Vai da chi ti tratta male, è quello che meriti”. Gelo. Immediata la reazione delle altre donne della casa: “Questa frase è troppo, è da maschilista”. Anche Alfonso Signorini è intervenuto per pretendere le scuse di Pisu: “Scusati, anche a voce alta, devi vergognarti. Vergognati. Certe scemenze non le accetto”. “Ma come ti permetti? Ma che ne sai della mia vita? Vergognati!”, ha ribadito Miriana. E Pisu ha chiesto giustamente scusa, con la coda fra le gambe.