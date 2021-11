“Stai a sparì”, come a dire “sei troppo magra”. Questo il commento di un utente sotto al post pubblicato sabato 6 novembre da Chiara Biasi, influencer seguita su Instagram da 3.1 milioni di follower. La giovane, ex fidanzata del calciatore Simone Zaza, non l’ha presa bene ed ha pubblicato sulle proprie Instagram stories il profilo del ragazzo in questione (profilo che, va sottolineato, è aperto al pubblico). “I giudici supremi di Instagram“, ha scritto lei mostrando le foto del ragazzo: in costume al lago, in bicicletta o in giro con gli amici. Un profilo come tanti, per intenderci.

Biasi poi ha rincarato la dose: “Io non riesco a capire cosa vi spinga a perdere il vostro tempo giudicando. Dando parere non richiesti, commentando con cattiveria”. Infine ha concluso: “Vi dico che dopo anni e anni e anni… nelle ultime settimane mi sono decisa a portare avanti delle querele verso persone che mi scrivono cattiverie. E non mi fermerò, ve lo assicuro. Ora chi sbaglia paga. E impara a vivere”.